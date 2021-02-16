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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Черный список Минкульта пополнили еще 5 артистов из Хора Турецкого

16 февраля Министерство культуры и информационной политики добавило пять музыкантов из Хора Турецкого в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Мікрофон_артист

В список зачислили лидера коллектива Михаила Турецкого, а также Армена Григоряна, Игоря Зверева, Евгения Тулинова и Вячеслава Фреша.

Несколькими днями ранее в перечень попали Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Список расширили на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Теперь в перечне 176 человек, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Черный список Минкульта

29 января в черный список Минкульта попали Игорь Саруханов, Денис Клявер, Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Марк Тишман.

Несколькими днями ранее в этом списке оказались популярная в 90-е российская певица Алена Апина, а также бывшая участница музыкальной группы Стрелки Юлия Глебова.

Источник: Минкульт

Фото: Depositphotos

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