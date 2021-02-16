16 лютого Міністерство культури та інформаційної політики додало п’ятьох музикантів із Хору Турецького до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

До списку зарахували лідера колективу Михайла Турецького, а також Армена Григоряна, Ігоря Звєрєва, Євгена Тулінова та В’ячеслава Фреша.

Кількома днями раніше до переліку потрапили Павло Бердніков, Олексій Алєксандров, Михайло Кузнєцов, Олег Бляхорчук.

Список розширили на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тепер у переліку 176 осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Чорний список Мінкульту

29 січня до чорного списку Мінкульту потрапили Ігор Саруханов, Денис Клявер, Ольга Кормухіна, Ольга Засульська та Марк Тишман.

Кількома днями раніше в цьому списку опинилися популярна в 90-ті російська співачка Альона Апіна, а також колишня учасниця музичного гурту Стрілки Юлія Глєбова.