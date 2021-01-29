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Факти / Україна
Валентина Летяк |

До чорного списку Мінкульту потрапили ще п’ятеро російських артистів

Мінкульт оновив перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внісши до нього ще п’ятьох російських артистів.

україна росія

Серед них – співак Ігор Саруханов, відомий автор хіта Твої зелені очі, Денис Клявер, екс-учасник гурту Чай вдвойом, а також Ольга Кормухіна, Ольга Засульська та Марк Тишман.

У відомстві наголосили, що 18 січня отримали листи від Служби безпеки України щодо включення цих артистів до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

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– Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати “включати” чи “не включати” до списків МКІП не наділено, – йдеться у повідомленні.

Нині у чорному списку Мінкульту вже 164 росіянини.

Кілька днів тому у цьому списку опинилися популярна в 90-ті російська співачка Альона Апіна, а також колишня учасниця музичного гурту Стрілки Юлія Глєбова.

Джерело: Мінкульт

Фото: Dreamstime

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