В столичной больнице Феофания от коронавируса лечились депутаты, министры и даже президент. В начале пандемии даже кардиологический корпус здесь переоборудовали для больных коронавирусом.

Сейчас же медучреждение возвращается к привычной жизни. И такая ситуация не только в Феофании, но даже в профильных инфекционных больницах. Стабильным остается только загрузка реанимаций.

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Но несмотря на это, статистика наполненности коек все же идет вниз. За исключением, только Прикарпатья, которое пожинает плоды ударного празднования в Буковеле.

Конечно, надо учитывать, что официальную статистику зеркалом настоящей ситуации считать было бы преувеличением. Украина, хотя и увеличивает количество тестов, но традиционно отстает от ЕС.

С другой стороны, для украинцев коронавирусные уроки прошли не зря. Большинство научились, как вести себя во время Covid-19.

По словам многих медиков, пик мы уже пережили. Ученые решили еще и узнать, сколько пациентов уже переболели и имеют в крови иммуноглобулины G.

Тесты сделали участникам Антарктической экспедиции и женщинам, которые проходили плановое обследование. Процент переболевших, поразил даже самих исследователей. Он составил более 40%.

В институте математики решили углубиться в цифры еще больше. Проанализировав статистику, пришли к выводу, что эпидемия, похоже, идет на спад.

Но практики все же говорят, что расслабляться из-за таких прогнозов рано. Одна из причин — коронавирус становится хитрее.

Ученые уже выделили более десятка новых мутаций. Самые опасные для человека — бразильский, южноафриканский и британский штаммы. Они отличаются своей структурой.

Ученые Кембриджского университета предполагают, что мутации могли произойти из-за лечения больных плазмой крови. И еще один сенсационный прогноз — они могут поражать даже тех, кто уже переболел.

Скорость распространения модернизированных вирусов почти вдвое больше, чем в уханского предшественника. Наиболее опасен для нас — британский мутант, так называемый 1.1.7.

Британский штамм заставил власти ввести локдаун. Он возник в отдельном графстве, но быстро распространился по всей стране. Исследования британских ученых показывают, что эффективность существующих вакцин при встрече с новыми штаммами снижается в десять раз.

Но академик Сергей Комиссаренко с ними не соглашается. В вакцину можно постепенно добавлять необходимые элементы — так ежегодно делают с прививкой против гриппа.

Между тем, уже скоро в Украине должна запуститься вакцинация. Министр Степанов заявил, что начались отгрузки двух препаратов — британcко-шведской AstraZEneca и американской Novavax. Но к нам они будут идти вовсе не из США или Европы, а из страны третьего мира — Индии. Там вакцины будут изготавливаться по лицензии.

Первые прививки планируют делать британско-шведской AstraZEnec. Между тем, некоторые европейские страны уже отказались от использования этой вакцины для людей пожилого возраста. Также ученые заявили, что ее эффективность против южноафриканского штамма составляет лишь 10%.

Вакцинация в Украине

В Украине вся медицинская инфраструктура готова к началу вакцинации против коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что Украина начнет вакцинацию сразу, как только придут препараты. Также Степанов рассказал, откуда взялась уверенность, что вакцинация должна была начаться 15 февраля.