У столичній лікарні Феофанія від коронавірусу лікувались депутати, міністри і навіть президент. На початку пандемії навіть кардіологічний корпус тут переобладнали для хворих на коронавірус.

Нині ж медзаклад повертається до звичного життя. І така ситуація не лише в Феофанії, а й навіть у профільних інфекційних лікарнях. Стабільним залишається тільки завантаження реанімацій.

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Але попри це, статистика заповненості ліжок все ж таки йде до низу. За виключенням, тільки Прикарпаття, яке пожинає плоди ударного святкування в Буковелі.

Звичайно, треба враховувати, що офіційну статистику дзеркалом справжньої ситуації вважати було б перебільшенням. Україна, хоч і збільшує кількість тестів, але традиційно відстає від ЄС.

З іншого боку, для українців коронавірусні уроки минули не дарма. Більшість навчилася, як поводитися під час Covid-19.

За словами багатьох медиків, пік ми вже пережили. Вчені вирішили ще й дізнатися, скільки пацієнтів вже перехворіли та мають у крові імуноглобуліни G.

Тести зробили учасникам Антарктичної експедиції та жінкам, які проходили планове обстеження. Відсоток тих, хто перехворів, вразив навіть самих дослідників. Він склав понад 40%.

В інституті математики вирішили заглибитися в цифри ще більше. Проаналізувавши статистику, дійшли висновку, що епідемія, схоже, йде на спад.

Але практики все ж кажуть, що розслаблятися через такі прогнози зарано. Одна з причин – коронавірус стає хитрішим.

Науковці вже виділили понад десяток нових мутацій. Найнебезпечніші для людини – бразильський, південноафриканський і британський штами. Вони відрізняються своєю структурою.

Науковці Кембриджського університету припускають, що мутації могли статися через лікування хворих плазмою крові. І ще один сенсаційний прогноз – вони можуть вражати навіть тих, хто вже перехворів.

Швидкість розповсюдження модернізованих вірусів чи не вдвічі більша ніж в уханського попередника. Найбільш небезпечний для нас – британський мутант, так званий 1.1.7.

Британський штам змусив владу ввести локдаун. Він виник в окремому графстві, але швидко розповсюдився по всій країні. Дослідження британських вчених показують, що ефективність існуючих вакцин при зустрічі з новими штамами знижується вдесятеро.

Але академік Сергій Комісаренко з ними не погоджується. У вакцину можна поступово додавати необхідні елементи – так щороку роблять із щепленням проти грипу.

Тим часом, вже незабаром в Україні повинна запуститися вакцинація. Міністр Степанов заявив, що почалися відвантаження двох препаратів – британcько-шведської AstraZEneca та американської Novavax. Але до нас вони будуть йти зовсім не зі США або Європи, а з країни третього світу – Індії. Там вакцини будуть виготовлятися за ліцензією.

Перші щеплення планують робити британсько-шведською AstraZEnec. Тим часом, деякі європейські країни вже відмовилися від використання цієї вакцини для людей похилого віку. Також вчені заявили, що її ефективність проти південноафриканського штаму становить лише 10%.

Вакцинація в Україні

В Україні вся медична інфраструктура готова до початку вакцинації проти коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’яМаксим Степанов.

Він додав, що Україна розпочне вакцинацію одразу, щойно прийдуть препарати. Також Степанов розповів, звідки взялася впевненість, що вакцинація розпочнеться 15 лютого.