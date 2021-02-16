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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине есть списки с фамилиями людей, которых первыми вакцинируют от Covid-19

В Украине вся медицинская инфраструктура готова к началу вакцинации против коронавируса.

Максим Степанов

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинироваться, сформированы списки по фамилиям тех, кого будем вакцинировать, — отметил глава Минздрава.

Он добавил, что Украина начнет вакцинацию сразу, как только придут препараты.

Также Степанов рассказал, откуда взялась уверенность, что вакцинация должна была начаться 15 февраля.

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— Прежде всего, согласно договорам между Украиной и производителями вакцин, где четко предусмотрено количество и срок поставки.

Возникли проблемы логистического характера, я думаю, они будут решены буквально за несколько дней, — отметил Степанов.

Он рассчитывает, что первую прививку сделают уже на этой неделе.

Коронавирус в Украине

Коронавирусом в Украине по состоянию на 16 февраля заболели 1 276 618 человек. За последние сутки было обнаружено 3 143 новых случая заражения. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), в г. Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Фото: УНИАН

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