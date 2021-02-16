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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Усиление санкций против РФ за оккупацию Крыма: Рада обратилась ко всем странам мира

На заседании 16 февраля нардепы 314 голосами поддержали постановление №4655 об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также правительствам и парламентам государств мира относительно осуждения временной оккупации АР Крым и города Севастополь.

Санкції проти РФ

В обращении Рада также призывает осудить нарушения прав и свобод человека в оккупированном Крыму, требовать немедленного освобождения политических заключенных, а также усилить политико-дипломатическое давление и санкции против РФ — до полного прекращения вооруженной агрессии.

Рада также просит международных партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова, требовать от России прекращения агрессивных действий в Черноморском регионе.

— Требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь и перемещения граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины, — говорится в постановлении.

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Нардепы также призывают применять все возможные санкции к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти, причастных к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системных нарушений прав человека.

Европарламент поддержал Крымскую платформу

12 февраля в резолюции по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы — международного формата переговоров для деоккупации полуострова.

В Киеве 23 августа 2021 года состоится саммит Крымской платформы. В его рамках будет принято ряд решений, которые будут способствовать деоккупации Крыма.

Фото: Dreamstime

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