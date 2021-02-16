На засіданні 16 лютого нардепи 314 голосами підтримали постанову №4655 про звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, ПАРЄ, парламентських асамблей ОБСЄ та НАТО, а також урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополь.

У зверненні Рада також закликає засудити порушень прав і свобод людини в окупованому Криму, вимагати негайного звільнення політичних в’язнів, а також посилити політико-дипломатичний тиск та санкції проти РФ – до повного припинення збройної агресії.

Рада також просить міжнародних партнерів протидіяти мілітаризації Кримського півострова, вимагати від Росії припинення агресивних дій у Чорноморському регіоні.

– Вимагати від РФ припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України, – йдеться у постанові.

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Нардепи також закликають застосовувати всі можливі санкції до фізичних і юридичних осіб, органів державної влади РФ, органам окупаційної влади, причетних до окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України і системних порушень прав людини.

Європарламент підтримав Кримську платформу

12 лютого у резолюції щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи – міжнародного формату переговорів для деокупації півострова.

У Києві 23 серпня 2021 року відбудеться саміт Кримської платформи. В його рамках буде ухвалено ряд рішень, які сприятимуть деокупації Криму.