Верховная Рада Украины приравняла электронные документы из приложения Дія к бумажным.

Теперь водитель может показать полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО).

Украина стала первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов признана на законодательном уровне.

Закон вступит в силу после его опубликования.

Паспорта из приложения Дія

В конце января паспорта из приложения Дія начали принимать 10-ти аэропортах Украины. Электронные документы действуют в аэропортах Борисполя, Киева, Одессы, Львова, Харькова, Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Херсона и Днепропетровска.

Только за три дня работы услуги ею воспользовались 20% пассажиров.