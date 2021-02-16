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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Верховная Рада приравняла цифровые документы к бумажным

Верховная Рада Украины приравняла электронные документы из приложения Дія к бумажным.

Додаток ДІЯ

Теперь водитель может показать полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО).

Украина стала первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов признана на законодательном уровне.

Закон вступит в силу после его опубликования.

Паспорта из приложения Дія

В конце января паспорта из приложения Дія начали принимать 10-ти аэропортах Украины. Электронные документы действуют в аэропортах Борисполя, Киева, Одессы, Львова, Харькова, Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Херсона и Днепропетровска.

Только за три дня работы услуги ею воспользовались 20% пассажиров.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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