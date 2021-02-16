Верховная Рада Украины приравняла электронные документы из приложения Дія к бумажным.
Теперь водитель может показать полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО).
Украина стала первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов признана на законодательном уровне.
Закон вступит в силу после его опубликования.
Паспорта из приложения Дія
В конце января паспорта из приложения Дія начали принимать 10-ти аэропортах Украины. Электронные документы действуют в аэропортах Борисполя, Киева, Одессы, Львова, Харькова, Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Херсона и Днепропетровска.
Только за три дня работы услуги ею воспользовались 20% пассажиров.