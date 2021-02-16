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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Верховна Рада прирівняла цифрові документи до паперових

Верховна Рада України прирівняла електронні документи із додатку Дія до паперових.

Додаток ДІЯ

Тепер водій може показати поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку).

Україна стала першою країною в світі, де юридична сила цифрових паспортів визнана на законодавчому рівні.

Закон набуде чинності після його опублікування.

Паспорти з додатку Дія

Наприкінці січня паспорти з додатку Дія почали приймати в 10-ти аеропортах України. Електронні документи діють в аеропортах Борисполя, Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Івано-Франківська, Херсона та Дніпропетровська.

Лише за три дні роботи послуги нею скористалось 20% пасажирів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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