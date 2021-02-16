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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Застрявшие на Занзибаре украинские туристы вернулись в Киев

Самолет SkyUp с украинскими туристами, которые три дня не могли вылететь из Занзибар, 16 февраля около 10.00 приземлился в Киеве.

SkyUp

По словам пассажиров рейса, самолет сначала приземлился в Анкаре, где они несколько часов ожидали вылета в Украину.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter, что самолет с украинцами на борту вылетел с острова Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля.

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Рейс осуществлялся через Анталию (Турция), а после дозаправки самолет отправился в Киев.

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Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре (Танзания). В течение трех суток, с 13 февраля, они не могли вылететь домой из-за неисправности самолета.

Пассажиры жаловались на условия, в которым им приходится ждать вылета.

За несколько часов лайнер был готов совершить рейс, однако для его выполнения необходимо было внести изменения в маршрут и получить разрешительные документы от стран, чьи границы пересекает самолет.

Источник: PavlovskyNEWS

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