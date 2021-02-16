Самолет SkyUp с украинскими туристами, которые три дня не могли вылететь из Занзибар, 16 февраля около 10.00 приземлился в Киеве.
По словам пассажиров рейса, самолет сначала приземлился в Анкаре, где они несколько часов ожидали вылета в Украину.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter, что самолет с украинцами на борту вылетел с острова Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля.
Рейс осуществлялся через Анталию (Турция), а после дозаправки самолет отправился в Киев.
Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре (Танзания). В течение трех суток, с 13 февраля, они не могли вылететь домой из-за неисправности самолета.
Пассажиры жаловались на условия, в которым им приходится ждать вылета.
За несколько часов лайнер был готов совершить рейс, однако для его выполнения необходимо было внести изменения в маршрут и получить разрешительные документы от стран, чьи границы пересекает самолет.
Источник: PavlovskyNEWS