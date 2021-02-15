Около 180 украинских туристов три дня не могут вылететь из Занзибара из-за неисправности самолета. Об этом сообщи в соцсети один из пассажиров рейса PQ 1972 Занзибар — Анталия — Киев Антон Ткачев.
Он рассказал, что они должны были вылететь днем 13 февраля, уже даже сели на автобус, который вез к самолету, а потом его развернулся и всех высадили.
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