Более 1,5 млн грн: трем семьям умерших от Covid-19 медиков перечислили выплаты

Фонд социального страхования Украины выплатил более 1,5 млн грн трем семьям медицинских работников, которые умерли из-за коронавируса.

В частности финансы получит семья медицинской сестры из Кировоградской области, врача-патологоанатома из Ивано-Франковской области и врача из Сумской области.

Фонд перечислил средства 17 февраля, однако семьи получат деньги на свои счета в течение нескольких рабочих дней.

По состоянию на 17 февраля ФСС Украины выплатил государственную помощь для семей 44 медицинских работников, умерших из-за коронавируса.

Семья умершего от Covid-19 врача не получила выплаты

В Тернопольской области семья врача Ивана Венжиновича осталась без выплаты 1,5 млн грн, которые им гарантировала страна за смерть медика от коронавируса.

Во время пандемии специалист активно лечил больных Covid-19, однако заболевание его не обошло. 30 сентября он умер от тромбоэмболии легочной артерии, которое повлекло осложнение от коронавируса.

Медик посвятил 25 лет медицинской деятельности и был героем социальной рекламы Спасибо за жизнь.

Источник: ФССУ