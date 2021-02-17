Понад 1,5 млн грн: трьом родинам померлих від Covid-19 медиків перерахували виплати

Фонд соціального страхування України виплатив понад 1,5 млн грн трьом родинам медичних працівників, які померли через коронавірус.

Зокрема фінанси отримає сім’я медичної сестри з Кіровоградської області, лікаря-патологоанатома з Івано-Франківської області та лікаря з Сумської області.

Фонд перерахував кошти 17 лютого, проте родини отримають фінанси на свої рахунки протягом декількох робочих днів.

Станом на 17 лютого ФСС України виплатив державну допомогу для родин 44 медичних працівників, які померли внаслідок коронавірусу.

Родина померлого від Covid-19 лікаря не отримала виплати

У Тернопільській області родина лікаря Івана Венжиновича залишилася без виплати 1,5 млн грн, яку їм гарантувала держава за смерть медика від коронавірусу.

Під час пандемії фахівець активно лікував хворих на Covid-19, проте захворювання його не оминуло. 30 вересня він помер від тромбоемболії легеневої артерії, яке спричинило ускладнення від коронавірусу.

Медик присвятив 25 років медичній діяльності та був героєм соціальної реклами Дякую за життя.

Джерело: ФССУ