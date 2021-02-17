Рада признала Революцию достоинства ключевым событием государствообразования

Во время пленарного заседания народные депутаты почтили минутой молчания всех, кто погиб на Майдане независимости во время Революции достоинства в течение 18-21 февраля 2014 года.

Также народные депутаты приняли постановление №2739 в связи с седмой годовщиной начала Майдана и событий Революции достоинства. За соответствующее решение проголосовали 295 избранников.

Постановление определяет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государствообразования и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает важность памяти о Героях Небесной сотни и недопустимости узурпации власти.

В документе говорится о том, что расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено.

Виновные должны предстать перед судом, в ходе справедливого и беспристрастного процесса их необходимо привлечь к ответственности.

Кроме того, в заявлении отмечается, что трагические события Революции достоинства, аннексия Крыма и Севастополя, а также вооруженная агрессия России и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей, произошли из-за политики президента-беглеца Виктора Януковича и преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал в противовес национальным интересам Украины.

18-21 февраля в Украине чтят память погибших участников Революции достоинства. Именно в эти дни в 2014 году в Киеве были самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Евромайдана.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 на Майдане и погибло от 78 до 83 активистов. После 20 февраля от ранений умерло еще более 20 протестующих.