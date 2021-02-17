Рада визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України

Під час пленарного засідання народні депутати вшанували хвилиною мовчання усіх, хто загинув на Майдані незалежності під час Революції гідності протягом 18-21 лютого 2014 року.

Також народні депутати ухвалили постанову №2739 у зв’язку з сьомою річницею початку Майдану і подій Революції гідності. За відповідне рішення проголосували 295 обранців.

Постанова визначає Революцію гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи, підкреслює важливість пам’яті про Героїв Небесної сотні і неприпустимість узурпації влади.

У документі йдеться про те, що розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності, має бути завершене.

Винні повинні постати перед судом, під час справедливого і неупередженого процесу їх необхідно притягнути до відповідальності.

Крім того, у заяві наголошується, що трагічні події Революції гідності, анексія Криму та Севастополя, а також збройна агресія Росії і окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей, сталися через політику президента-втікача Віктора Януковича та злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв на противагу національним інтересам України.

18-21 лютого в Україні вшановують пам’ять загиблих учасників Революції гідності. Саме у ці дні у 2014 році у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Євромайдану.

За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло від 78 до 83 активістів. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників.