В Офисе генпрокурора надеются, что приговор по расстрелам на Майдане в феврале 2014 года может быть уже до конца 2021 года.

Такие предположения высказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

— Среди перспектив на этот год — завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021-го, — сообщила она.

Кроме того, Офис генпрокурора планирует начать заочные судебные процессы в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении членов преступной организации так называемых титушок, которые по заказу бывшего руководства МВД похищали и пытали участников акций протеста.

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Однако для этого сначала нужно законодательно урегулировать процедуру заочного осуждения. Поэтому генпрокурор просит на этой неделе Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.

Также Ирина Венедиктова добавила, что в 2020 году по делам Майдана сообщили о подозрении 42 лицам, что в три раза больше, чем в 2019 году. В то же время в суд направили 27 обвинительных актов.

На днях еще одному экс-судьи объявили подозрение в делах Майдана. Следствие установило, что в 2014 году он лишил двух участников Автомайдана права управлять автомобилем.

Однако решение судья принял, не имея доказательств вины водителей.