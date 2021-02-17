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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Субсидии, пенсии и помощь безработным: Кабмин расширил перечень услуг ЦПАУ

Правительство Украины расширило перечень админуслуг, которые будут предоставляются через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Субсидии, пенсии и помощь безработным: Кабмин расширил перечень услуг ЦПАУ

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь в Центры можно будет обращаться с такими вопросами:

  • назначения льгот на оплату коммунальных услуг;
  • перерасчета пенсий;
  • назначения социальной помощи неработающему лицу;
  • оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т. д.

Денис Шмыгаль отметил, что это продолжение нашей политики, а государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников.

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Водительские права через Дия

17 февраля правительство приняло постановление о заказе и восстановления водительского удостоверения через приложение Дия.

Теперь, чтобы восстановить удостоверение не нужно будет приезжать в сервисные центры МВД.

Источник: Денис Шмыгаль

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