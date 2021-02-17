Правительство Украины расширило перечень админуслуг, которые будут предоставляются через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, теперь в Центры можно будет обращаться с такими вопросами:
- назначения льгот на оплату коммунальных услуг;
- перерасчета пенсий;
- назначения социальной помощи неработающему лицу;
- оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т. д.
Денис Шмыгаль отметил, что это продолжение нашей политики, а государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников.
Водительские права через Дия
17 февраля правительство приняло постановление о заказе и восстановления водительского удостоверения через приложение Дия.
Теперь, чтобы восстановить удостоверение не нужно будет приезжать в сервисные центры МВД.
Источник: Денис Шмыгаль