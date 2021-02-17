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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Украине разрешили заказывать водительские удостоверения в приложении Дия

Теперь водительское удостоверение можно заказывать и восстанавливать онлайн, то есть через мобильное приложение Дия. Правительство на заседании 17 февраля приняло соответствующее постановление.

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Такая услуга будет предоставляться также через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Еще одним решением Кабмин ввел регистрацию новых автомобилей непосредственно в автосалонах.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит владельцу авто получить и номерные знаки, и техпаспорт.

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, отметил, что предложенные Министерством внутренних дел изменения “предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД.

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Верховная Рада 16 февраля приравняла электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам.

Теперь водители смогут показывать полицейскому электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО).

Закон вступит в силу после его опубликования.

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