Уряд України розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, тепер у Центри можна буде звертатися з такими питаннями:

призначення пільг на оплату комунальних послуг;

перерахунку пенсій;

призначення соціальної допомоги непрацюючій особі;

надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.

Денис Шмигаль зазначив, що це продовження нашої політики, а державні послуги мають бути зручними для громадян, а не для чиновників.

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Водійські права через Дію

17 лютого уряд ухвалив постанову щодо замовлення та відновлення водійського посвідчення через додаток Дія.

Відтепер, щоб відновити посвідчення не потрібно буде приїздити до сервісних центрів МВС.

Джерело: Денис Шмигаль