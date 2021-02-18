На Закарпатті виявили два випадки малярії

У Закарпатській області виявили два випадки захворювання на малярію.

На малярію захворів однорічний хлопчик, який разом з мамою наприкінці січня приїхав в Україну з Республіки Конго.

Зі слів матері, дитина перехворіла на малярію приблизно три місяці тому. Однак, на третій день після приїзду в Україну, у хлопчика та матері підвищилась температура до 39°C.

За тиждень мати з дитиною звернулися до медиків – у пацієнтів виявили малярію і призначили лікування.

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Малярія – небезпечна хвороба, яка передається людині через укуси комарів.

Підхопити цю хворобу можна переважно у країнах Африки, Азії, Південної й Північної Америки.

Симптоми малярії з’являються через 10–15 днів після укусу. Ознаки – лихоманка, головний біль.

Протягом доби після прояву симптомів необхідно одразу починати лікування, інакше малярія може перерости у серйозне захворювання і призвести до смерті.