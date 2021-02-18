18 февраля в Тернополе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в детском саду. По данным медиков, воспитанники дошкольного учреждения пострадали в результате ротавируса — инфекционной болезни вирусного происхождения, которая протекает с тяжелой диареей.

Заболевание обнаружили только в пределах одной группы. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование причины вспышки болезни. Врачи отобрали материалы для лабораторной экспертизы.

Для ликвидации вспышки инфекции в помещении детского сада была проведена дезинфекция. Информация о количестве пострадавших детей отсутствует.

Отравление в Боярке

Накануне произошло отравление школьниц в Боярке. Две девочки приняли большую дозу лекарственного средства, купив его в аптеке.

Перед этим они посмотрели видео в соцсети, где авторы призывали зрителей попробовать таблетки. Одна из школьниц умерла, другую госпитализировали в больницу, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Источник: ГУ Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины