Рада поддержала новый закон о растаможике евроблях — что он предусматривает

Рада приняла в первом чтении новый законопроект о растаможке евроблях №4643-д.

Законопроект предусматривает, что владельцы автомобилей, ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года с нарушением таможенных правил в течение 180 дней со дня вступления в силу закона оплатят сумму акцизного налога и НДС, который начисляется на сумму акциза.

Согласно документу, предлагается, что таможенное оформление таких автомобилей будет по новой формуле, которая не зависит от стоимости авто, но зависит от возраста, объема и типа двигателя.

Однако такое налогообложение не будет применяться к автомобилям, которые не соответствуют экологическим нормам ЕВРО-2 или ввозятся из страны, признанной государством-агрессором.

Кроме того, если закон примут во втором чтении, то это позволит снизить стоимость растаможки автомобилей примерно на 2/3. Поэтому она будет стоить не более €1 тыс.