Рада підтримала новий закон про розмитнення євроблях – що він передбачає

Рада ухвалила у першому читанні новий законопроект про розмитнення євроблях №4643-д.

Законопроект передбачає, що власники автомобілів, ввезених в Україну до 31 грудня 2020 року протягом 180 днів із дня набрання чинності закону сплатять суму акцизного податку та ПДВ, який нараховується на суму акцизу.

Згідно з документом, пропонується, що митне оформлення таких автомобілів буде за новою формулою, яка не залежить від вартості авто, але залежить від віку, об’єму та типу двигуна.

Однак таке оподаткування не застосовуватиметься до автомобілів, які не відповідають екологічним нормам ЄВРО-2 або ввозяться з країни, визнаної державою-агресором.

Крім того, якщо закон ухвалять у другому читанні, то це дозволить знизити вартість розмитнення автомобілів приблизно на 2/3. Тому воно коштуватиме не більше €1 тис.