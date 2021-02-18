PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Рада підтримала новий закон про розмитнення євроблях – що він передбачає

Рада ухвалила у першому читанні новий законопроект про розмитнення євроблях №4643-д.

євробляхи

Законопроект передбачає, що власники автомобілів, ввезених в Україну до 31 грудня 2020 року протягом 180 днів із дня набрання чинності закону сплатять суму акцизного податку та ПДВ, який нараховується на суму акцизу.

Згідно з документом, пропонується, що митне оформлення таких автомобілів буде за новою формулою, яка не залежить від вартості авто, але залежить від віку, об’єму та типу двигуна.

Однак таке оподаткування не застосовуватиметься до автомобілів, які не відповідають екологічним нормам ЄВРО-2 або ввозяться з країни, визнаної державою-агресором.

Крім того, якщо закон ухвалять у другому читанні, то це дозволить знизити вартість розмитнення автомобілів приблизно на 2/3. Тому воно коштуватиме не більше €1 тис.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка