Верховная Рада приняла закон №2925 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. За соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов.

Согласно документу, теперь за управление автомобилем в нетрезвом или в состоянии наркотического опьянения штраф будет от 17 тыс. грн за первый случай с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение штраф будет 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года. За третье — 51 тыс. грн штрафа с лишением права на вождение на 10 лет с конфискацией транспортного средства.

За третий случай предусмотрена конфискация авто.

Также увеличиваются размеры штрафов за:

превышение скорости движения более чем на 50 км/ч — с 510 до 3 400 грн;

оставление места ДТП — с 255 до 3 400 грн с лишением права управления авто на 1-2 года или без такого;

управление или передачу управления авто лицу, не имеющему права им управлять — с 510 до 3 400 грн, а за повторное в течение года — 40 800 грн с лишением права управления автомобилем от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие транспорта);

вождение лицом, которое было лишено такого права, — с 510 до 20 400 грн, а за повторное в течение года — 40 800 грн с лишением права управления авто на от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие транспортного средства).

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Также закон разрешает использовать полицейским технические средства видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации в протокол об административных правонарушениях.

Кроме того, согласно документу, за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, возможно лишение свободы до трех лет с лишением права на вождение от трех до пяти лет.

За тяжкие телесные повреждения может грозить лишение свободы от трех до восьми лет.

В то же время пешеходов и велосипедистов могут оштрафовать на 255 грн за переход дороги в неустановленном месте.

Другие штрафы для водителей

В Украине также запрещено управлять автомобилем без водительского удостоверения. Если вы все же сели за руль без прав или документов на авто и вас остановила полиция, будьте готовы заплатить 425 грн штрафа.

Какие еще штрафы за вождение без прав в Украине предусмотрены — смотрите в нашем материале.