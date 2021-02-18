Расстрелы на Майдане: определен круг лиц, причастных к первым убийствам

Следователи определили круг лиц, которые могли быть причастны к первым убийствам Героев Небесной сотни в 2014 году во время Революции достоинства.

О том, на каком этапе находится следствие по делам Майдана, рассказал заместитель руководителя Управления ГБР по расследованию преступлений Майдана Артем Яблонский во время пресс-конференции.

— Мы очертили круг лиц, ранее он был неизвестен. Неизвестным было и расстояние совершения выстрелов, поэтому происходили определенные спекуляции в СМИ, что якобы сами активисты убили своих собратьев. Мы эту информацию следственным путем исключили и очертили круг лиц, которые могут быть причастны, и с этими людьми работаем.

Также он добавил, что следствию удалось идентифицировать большинство лиц, находившихся 18 февраля 2014 года в Мариинском парке. Но усложняет процесс то, что в февральских событиях был больше круг людей, которые могли бы быть причастны к совершению преступления, чем в январе.

Артем Яблонский напомнил, что первым убили Юрия Вербицкого, тело которого обнаружили около 10.00 22 января 2014 года. Его убийство уже раскрыто — обвиняемые и подозреваемые находятся на скамье подсудимых.

По словам следователя, убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры были совершены правоохранителями. Поэтому сейчас следствие отрабатывает подразделения, которые тогда получали соответствующее оружие и боеприпасы.

Он объяснил, что видеоматериалы не позволяют установить убийц, нарезных следов на пулях также нет, поэтому привязать их к конкретному лицу и оружию невозможно. Но следствие проверяет лиц, которые могут быть причастны к убийствам этих активистов.

Революция достоинства в Украине началась в 2013 году после того, как тогдашний президент Виктор Янукович отказался от проевропейского курса. Акции протеста продолжались до февраля 2014 года.

Самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Революции достоинства произошли 18-21 февраля. Но 22 января на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты.