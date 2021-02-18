Розстріли на Майдані: визначено коло осіб, причетних до перших вбивств

Слідчі окреслили коло осіб, які могли бути причетні до перших вбивств Героїв Небесної сотні у 2014 році під час Революції гідності.

Про те, на якому етапі перебуває слідство у справах Майдану, розповів заступник керівника Управління ДБР з розслідування злочинів Майдану Артем Яблонський під час прес-конференції.

– Ми окреслили коло осіб, раніше воно було невідоме. Невідома була й відстань вчинення пострілів, тому відбувалися певні спекуляції у ЗМІ, що начебто самі активісти вбили своїх побратимів. Ми цю інформацію слідчим шляхом виключили і окреслили коло осіб, які можуть бути причетні, і з цими людьми працюємо.

Також він додав, що слідству вдалося ідентифікувати більшість осіб, які перебували 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку. Але ускладнює процес те, що у лютневих подіях було більше коло людей, які могли б бути причетими до вчинення злочину, ніж у січні.

Артем Яблонський нагадав, що першим вбили Юрія Вербицького, тіло якого виявили близько 10.00 22 січня 2014 року. Його вбивство вже розкрито – обвинувачені та підозрювані перебувають на лаві підсудних.

За словами слідчого, вбивства активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери були вчинені правоохоронцями. Тому наразі слідство відпрацьовує підрозділи, які тоді отримували відповідну зброю та боєприпаси.

Він пояснив, що відеоматеріали не дозволяють встановити вбивць, нарізних слідів на кулях також немає, тому прив’язати їх до конкретної особи та зброї неможливо. Але слідство перевіряє осіб, які можуть бути причетні до вбивств цих активістів.

Революція гідності в Україні почалася у 2013 році після того, як тодішній президент Віктор Янукович відмовився від проєвропейського курсу. Акції протесту тривали до лютого 2014 року.

Найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності відбулися 18-21 лютого. Але 22 січня на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинули перші активісти.