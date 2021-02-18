Среди перспектив расследования дел Майдана на 2021 — завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам 20 февраля 2014 года на Институтской. Об этом заявила с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова, представляя отчет о работе Офиса генпрокурора.

— Дела Майдана — это дело чести для нас. Задача прокуроров — предоставить исчерпывающий ответ на вопрос общества: кто причастен к трагическим событиям на Майдане, убийствам, похищениям, преследованиям, злоупотреблениям и препятствиям мирным протестам, — подчеркнула она.

По ее словам, работа в этом направлении активизирована, как результат — в три раза возросло количество лиц, которым Офисом генпрокурора сообщено о подозрении. Среди них: 24 работника органов внутренних дел, три прокурора, пять судей и 10 гражданских лиц.

— Также увеличилась втрое количество направленных в суд обвинительных актов – относительно 40 человек. Обеспечено поддержание публичного обвинения в 100 судебных делах Майдана по обвинению около 200 человек, — рассказала Венедиктова.

Генпрокурор также заверила, что в 2021 году ОГ обеспечит окончание следствия по основным делам Майдана, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание.

В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по пяти искам граждан Украины против государства о нарушении прав участников Евромайдана.

Речь идет о делах: Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины, Воронцов и другие против Украины.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что права украинцев, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были нарушены.