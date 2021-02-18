Посягательство на территориальную целостность Украины, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством. По этим обвинениям объявлено подозрение замглавы Минобороны РФ — начальнику Главного военно-политического управления ВС России.

По данным следователей Офиса генпрокурора, генерал-полковник Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года по предварительному сговору с другими российскими кадровыми военными планировал и координировал действия подразделений ВС государства-агрессора и незаконных вооруженных формирований во время захвата Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Кроме того, генерал в августе 2014 года обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины, участвовал в организации убийства украинских воинов в Илловайске.

Он также обеспечивал дальнейшую оккупацию других населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Подозрение объявлено по трем статьям УКУ:

ч. 3 ст. 110 — Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 2 ст. 437 — Ведение агрессивной войны;

ч. 2 ст. 438 — Нарушение законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством.

Во время боевых действий в городе Иловайск Донецкой области в августе 2014 года, которые получили название Иловайский котел, погибли более 300 украинских военных.

В августе 2020 года в ОГ заявили, что трагедия произошла из-за масштабного прямого вторжение России.

Офис генпрокурора также уточнил потери Украины: 366 украинских военных погибли, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.