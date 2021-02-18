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Факти / Україна
Валентина Летяк |

За Іловайськ та Дебальцеве: заступнику міністра оборони РФ оголошено підозру

Посягання на територіальну цілісність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За цими обвинуваченнями оголошено підозру заступнику глави Міноборони РФ – начальнику Головного військово-політичного управління ЗС Росії.

Іловайський котел

За даними слідчих Офісу генпрокурора, генерал-полковник у січні-лютому 2015 року за попередньою змовою з іншими російськими кадровими військовими планував і координував дії підрозділів ЗС держави-агресора та незаконних збройних формувань під час захоплення Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів.

Окрім того, генерал у серпні 2014 року забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час вторгнення на територію України, брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська.

Він також забезпечував подальшу окупацію інших населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Підозру оголошено за трьома статтями ККУ: ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 та ч. 2 ст. 438.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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