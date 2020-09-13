Украина передаст в Гаагу новые доказательства Иловайской трагедии — Мамедов

Украина вскоре передаст в Международный уголовный суд в Гааге новый пакет доказательств того, что российские военные совершали военные преступления во время боев за Иловайск.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

— В ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по “зеленому коридору” для ухода украинских сил под Иловайском.

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По его словам, в Международный суд в Гааге Украина предоставляет факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года произошло одно из самых трагических событий в истории независимой Украины — Иловайский котел. Иловайск должен был стать “зеленым коридором” для украинских военных, однако они попали в окружение врага.

Согласно официальным данным, тогда погибли 366 украинских бойцов, из них 166 из Вооруженных сил, другие — из добровольческих батальонов. Учитывая пропавших без вести, эта цифра может быть больше.