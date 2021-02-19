В Офисе президента завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством Владимира Зеленского, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности.

В частности, решением СНБО применены санкции относительно 19 юридических и восьми физических лиц. Речь идет о пяти самолетах, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва.

Под санкции попали также компании, обслуживающие эти лайнеры.

Более пяти лет назад, 2 сентября 2015 года, СНБО наложила санкции на отдельных российских авиаперевозчиков.

А 26 ноября 2015 года в 00.00 Украина полностью прекратила прямое авиационное сообщение с Российской Федерацией.

В то же время самолеты, на которые наложены санкции, продолжали летать. Новое решение СНБО эту ситуацию исправило.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге назвал фамилии граждан Украины, в отношении которых применены санкции: Оксана Марченко, Виктор Медведчук и Наталья Лавренюк.

Среди граждан РФ — Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов, Константин Вацьковский и Виталий Донченко.

Во время заседания СНБО главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник ГУР разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк также доложили о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, Совбез принял решение о принятии неотложных мер для возвращения Украине государственного имущества — нефтепроводов общей протяженностью 1 433 км.

Три телеканала под санкциями

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против украинских телеканалов 112, Newsone и Zik.

Он подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.