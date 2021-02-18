Санкции против каналов: в Офисе президента не видят оснований для закрытия других СМИ

В Украине пока не планируют расширять санкции против каналов и закрывать другие СМИ, хотя информационная политика некоторых из них выглядит “странно”.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами и теми же каналами Прямой, 5-й, Наш. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно, — заявил Михаил Подоляк.

По его мнению, эти каналы не мешают движению страны по определенному курсу. С каналами, которые попали под санкции, была совсем другая история.

— Это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на неподконтрольной Украине территории. То есть это прямая угроза национальной безопасности, — добавил спикер.

Санкции против каналов

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против украинских телеканалов.

Под ограничения попали 112, Newsone и Zik.

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