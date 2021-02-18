PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Санкции против каналов: в Офисе президента не видят оснований для закрытия других СМИ

В Украине пока не планируют расширять санкции против каналов и закрывать другие СМИ, хотя информационная политика некоторых из них выглядит “странно”.

Санкции против каналов: в Офисе президента не видят оснований для закрытия других СМИ

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами и теми же каналами Прямой, 5-й, Наш. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно, — заявил Михаил Подоляк.

По его мнению, эти каналы не мешают движению страны по определенному курсу. С каналами, которые попали под санкции, была совсем другая история.

— Это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на неподконтрольной Украине территории. То есть это прямая угроза национальной безопасности, — добавил спикер.

Читайте
Это просто бомба! Реакция сети на санкции против Козака и его телеканалов

Санкции против каналов

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против украинских телеканалов.

Под ограничения попали 112, Newsone и Zik.

Подробнее о санкциях против каналов в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка