В Офісі президента завершилося засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Володимира Зеленського, на якому було розглянуто низку важливих питань у військовій, енергетичній галузях та у сфері державної безпеки.

Зокрема, рішенням РНБО застосовані санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Йдеться про п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва.

Під санкції потрапили також компанії, що обслуговують ці лайнери.

Більше п’яти років тому, 2 вересня 2015 року, РНБО наклала санкції щодо окремих російських авіаперевізників.

А 26 листопада 2015 року о 00.00 Україна повністю припинила пряме авіаційне сполучення з Російською Федерацією.

Водночас літаки, на які накладено санкції, продовжувати літати. Нове рішення РНБО цю ситуацію виправило.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу назвав прізвища громадян України, щодо яких застосовано санкції: Оксана Марченко, Віктор Медведчук та Наталя Лавренюк.

Серед громадян РФ – Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов, Костянтин Вацьковський та Віталій Донченко.

Під час засідання РНБО головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, начальник ГУР розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк також доповіли про ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Окрім того, Радбез ухвалив рішення щодо вжиття невідкладних заходів для повернення Україні державного майна – нафтопроводів загальною довжиною 1 433 км.

Три телеканали під санкціями

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив санкції проти українських телеканалів 112, Newsone та Zik.

Він підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.