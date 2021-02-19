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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Штраф более 6 тыс. грн: Рада усилила наказание за выжигание сухой травы

На пленарном заседании 19 февраля Верховная Рада ужесточила наказание за уничтожение или повреждение растительности, а также выжигание сухой растительности.

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Народные депутаты 311 голосами во втором чтении поддержали законопроект №3526 О внесении изменений в некоторые законы относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях Лесного и Водного фондов, торфяников и на землях других категорий.

Согласно документу, штраф за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухостоя на землях Водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами для гражданских лиц составляет от 3 060 до 6 120 грн, для должностных лицот 15 300 до 21 420 грн.

Такие же размеры штрафов установлены за выжигание торфяников.

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В Украине из-за поджогов ежегодно происходят многочисленные пожары в Чернобыльской зоне.

Из-за этого страдают не только растительный и животный мир Зоны отчуждения. Длительные пожары загрязняют воздух.

Фото: Dreamstime

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