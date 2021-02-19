На пленарному засіданні 19 лютого Верховна Рада посилила покарання за знищення або пошкодження рослинності, а також випалювання сухої рослинності.

Народні депутати 311 голосами у другому читанні підтримали законопроект №3526 Про внесення змін до деяких законів щодо посилення захисту лісів, запобігання пожеж на землях Лісового та Водного фондів, торфовищ і на землях інших категорій.

Згідно з документом, штраф за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухостою на землях Водного фонду, зокрема в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами для цивільних осіб становить від 3 060 до 6 120 грн, для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Такі ж розміри штрафів встановлені за випалювання торфовищ.

В Україні через підпал щороку стаються численні пожежі у Чорнобильській зоні.

Через це страждають не лише рослинний та тваринний світ Зони відчудження. Тривалі пожежі забруднюють повітря.