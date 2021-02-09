Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем сотрудникам ГСЧС по делу пожаров в Луганской области, которые вспыхнули в июле. В заявлении ГБР говорится, что пожары “тушили только на бумаге”.

По данным следствия, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не выезжали на вызовы. Зато чиновники подделывали необходимую документацию в отношении персонала и техники, которые якобы привлекали к ликвидации огня.

За совершенное преступление фигурантам дела грозит ограничение свободы до трех лет или штраф (от 34 до 68 тыс. грн).

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ГБР назвало вероятную причину пожаров на Луганщине

Следователи ГБР в ноябре выдвинули предположение, что причина пожаров на Луганщине — хищение топлива сотрудниками ГСЧС.

Автомобили пожарных не смогли быстро прибыть на вызов из-за нехватки топлива.