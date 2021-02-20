На Прикарпатье под открытым небом развернули мобильный Covid-госпиталь

В Ивано-Франковской области за критической ситуации с коронавирусом развернули мобильный госпиталь для больных Covid-19.

Госпиталь состоит из нескольких модулей. В частности мобильный Covid-госпиталь имеет 120 койко-мест, которые укомплектовали необходимым для лечения медицинским оборудованием.

Силы Министерства внутренних дел Украины работают в усиленном режиме.

Таким образом стремятся преодолеть вспышку опасной болезни на территории Ивано-Франковской области и Украины в целом.

Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на короновірус.Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням.Сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі

pic.twitter.com/K74A946zE8 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 20, 2021





Коронавирус в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области за критической ситуации с коронавирусом заняты все койко-места. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Именно по этой причине во Львовской области местные больницы принимают Covid-пациентов из области. На территории Ивано-Франковской области действует красный уровень карантинной зоны. В области один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тыс. населения.

Фото: Арсен Аваков

Источник: Арсен Аваков