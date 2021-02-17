Критическая ситуация: на Львовщине лечат Covid-пациентов из Ивано-Франковска

Во Львовской области третьи сутки местные больницы принимают Covid-пациентов из Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с распространением коронавируса.

На лечение уже приняли семь пациентов, болеющих коронавирусом. У всех пациентов состояние средней тяжести и ни один из них не находится в реанимации. Среди них пять человек с Надворнянского района, один из города Ивано-Франковска и один из Ивано-Франковского района.

Еще трое пациентов направляются из Прикарпатья во Львовскую область. Всех больных направили во Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, который находится в городе Винники.

Из-за критического состояния дел в Ивано-Франковской области усилили противоэпидемические ограничения к красному уровню карантинной зоны. В Украине остается напряженная ситуация по распространению коронавирусной инфекции.

Вакцинация в Украине

Украина должна получить первую поставку вакцины от коронавируса в конце этой недели или в начале следующего. Министерство здравоохранения активно готовится к предстоящей иммунизации населения.

В Украине уже создали сайт об информации по вакцинации от Covid-19. На платформе можно найти информацию об этапах прививки, основных группах людей, которых будут вакцинировать, и о том, кто может вакцинироваться бесплатно.

Источник: Пресс-служба ЛОГА