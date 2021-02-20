Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука.

СНБО ввели санкции на три года против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.

Помимо этого, Виктор Медведчук не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

США поддержали санкции против Медведчука

США поддержали санкции против Виктора Медведчука. СНБО Украины применил санкции относительно 19 юридических лиц.

В частности под санкции попали Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк — жене Тараса Козака, который является фактическим владельцем телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о санкциях против трех телеканалов, согласно которым они не могут вещать на территории Украины.