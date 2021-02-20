США поддержали санкции Украины против Медведчука

США поддержали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

По словам посольства США, они полностью поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции относительно 19 юридических лиц. В частности санкции применили к Оксане Марченко, Виктору Медведчуку и Наталье Лавренюк.

Виктор Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности и территориальной целостности Украины.

We support Ukraine’s efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

По словам Министерства финансов США, Виктор Медведчук и Андрей Клюев, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, участвовали в разработке сценария, который привел к столкновениям у здания администрации президента в Киеве 1 декабря 2013 года.

Санкции против телеканалов

2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине ввели санкции против трех телеканалов. Речь идет о телеканалах 112 Украина, ZIK и Newsone.

Согласно с решением, этим телеканалам запрещают пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Они должны прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы.