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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

США поддержали санкции Украины против Медведчука

США поддержали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Виктора Медведчука.

США поддержали санкции Украины против Медведчука

Об этом сообщает Посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

По словам посольства США, они полностью поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета.

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19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции относительно 19 юридических лиц. В частности санкции применили к Оксане Марченко, Виктору Медведчуку и Наталье Лавренюк.

Виктор Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности и территориальной целостности Украины.

По словам Министерства финансов США, Виктор Медведчук и Андрей Клюев, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, участвовали в разработке сценария, который привел к столкновениям у здания администрации президента в Киеве 1 декабря 2013 года.

Санкции против телеканалов

2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине ввели санкции против трех телеканалов. Речь идет о телеканалах 112 Украина, ZIK и Newsone.

Согласно с решением, этим телеканалам запрещают пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Они должны прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы.

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