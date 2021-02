США поддержали санкции Украины против Медведчука

США поддержали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

По словам посольства США, они полностью поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции относительно 19 юридических лиц. В частности санкции применили к Оксане Марченко, Виктору Медведчуку и Наталье Лавренюк.

Виктор Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности и территориальной целостности Украины.

We support Ukraine’s efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021