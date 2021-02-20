Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука.

РНБО ввели санкції на три роки проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань та анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів на території України та виведення капіталів за кордон.

Крім цього, Віктор Медведчук не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

США підтримали санкції проти Медведчука

США підтримали санкції проти Віктора Медведчука. РНБО України застосував санкції щодо 19 юридичних осіб.

Зокрема під санкції потрапили Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та Наталія Лавренюк – дружина Тараса Козака, який є фактичним власником телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

2 лютого президент України Володимир Зеленський також підписав указ про санкції проти трьох телеканалів, згідно з якими вони не можуть вести мовлення на території України.