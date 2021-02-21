Против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой принадлежит ООО Спортмастер-Украина, ввели санкции. Факты ICTV ожидают официальной реакции представителей компании.

Компанию внесли в санкционный список, согласно решению СНБО и указу президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года.

Согласно документу, вводится полный запрет на проведение компанией Sportmaster Operations торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также запрещается ввоз ее товаров, который осуществляет непосредственно сама компания или с помощью представителей иностранных государств. По отношению к ней будут применяться санкции с целью предотвратить вывод капиталов за пределы Украины.

Факты ICTV отправили запрос руководству компании с просьбой прокомментировать введение санкций.

Документ вступает в силу с дня его публикации.

Источник: Офис президента

Фото: Ocean Plaza