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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Между Ужгородом и Мукачево: Зеленский о новом аэропорте международного значения

Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украины 30. Инфраструктура поделился планами по развитию региональных аэропортов в Украине.

аеропорт Бориспіль

Речь идет о программе развития региональных аэропортов, в частности в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и в целом в 16 городах Украины.

— Недавно началась реконструкция международного аэропорта в городе Днепр. Мы также стремимся построить аэропорт международного значения на Закарпатье между Ужгородом и Мукачево.

Также Зеленский добавил, что “амбициозной и вполне реальной целью”, которую власти хотят реализовать, остается национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы внутри страны и по всему миру.

22 апреля 2020 года Зеленский заявил, что инициирует создание государственной авиакомпании. Президент хотел, чтобы флот национальной авиакомпании был сформирован из самолетов производства госпредприятия Антонов.

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По словам президента, таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн, создав дополнительные рабочие места. Предполагалось, что авиакомпания будет обладать авиапарком и по уровню предоставления услуг будет как Turkish Airlines или Singapore Airlines.

Создание национального авиаперевозчика пока откладывается из-за пандемии коронавируса.

Фото: Depositphotos

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