Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украины 30. Инфраструктура поделился планами по развитию региональных аэропортов в Украине.

Речь идет о программе развития региональных аэропортов, в частности в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и в целом в 16 городах Украины.

— Недавно началась реконструкция международного аэропорта в городе Днепр. Мы также стремимся построить аэропорт международного значения на Закарпатье между Ужгородом и Мукачево.

Также Зеленский добавил, что “амбициозной и вполне реальной целью”, которую власти хотят реализовать, остается национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы внутри страны и по всему миру.

22 апреля 2020 года Зеленский заявил, что инициирует создание государственной авиакомпании. Президент хотел, чтобы флот национальной авиакомпании был сформирован из самолетов производства госпредприятия Антонов.

По словам президента, таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн, создав дополнительные рабочие места. Предполагалось, что авиакомпания будет обладать авиапарком и по уровню предоставления услуг будет как Turkish Airlines или Singapore Airlines.

Создание национального авиаперевозчика пока откладывается из-за пандемии коронавируса.