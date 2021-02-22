PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Потенциал в миллиарды гривен: Зеленский о развитии речных перевозок в Украине

Украина должна развивать речные перевозки внутри страны, это положительно повлияет на экономику государства.

Володимир Зеленський

Об этом во время всеукраинского форума Украина 30. Инфраструктура 22 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Недавно был принят закон О внутреннем водном транспорте. Это дает старт развитию речных перевозок, снизит нагрузку на наши дороги и дает потенциальный экономический эффект в миллиарды гривен, — отметил Владимир Зеленский.

В декабре 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1182-1-д О внутреннем водном транспорте. Документ поддержали 276 нардепов.

Он позволит реформировать речные перевозки в Украине и целесообразнее использовать водные ресурсы страны.

Читайте
Реформа речных перевозок разгрузит дороги и ж/д — Криклий

Согласно ему, Днепр может стать мощной транспортной артерией.

Новая транспортная модель в Украине

В Украине работают над созданием новой транспортной модели, которая позволит заменить маршрутки на автобусы.

Об этом еще в мае 2020 года заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Подробнее о развитии инфраструктуры Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Инфраструктура

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка