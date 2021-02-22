Украина должна развивать речные перевозки внутри страны, это положительно повлияет на экономику государства.

Об этом во время всеукраинского форума Украина 30. Инфраструктура 22 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Недавно был принят закон О внутреннем водном транспорте. Это дает старт развитию речных перевозок, снизит нагрузку на наши дороги и дает потенциальный экономический эффект в миллиарды гривен, — отметил Владимир Зеленский.

В декабре 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1182-1-д О внутреннем водном транспорте. Документ поддержали 276 нардепов.

Он позволит реформировать речные перевозки в Украине и целесообразнее использовать водные ресурсы страны.

Согласно ему, Днепр может стать мощной транспортной артерией.

Новая транспортная модель в Украине

В Украине работают над созданием новой транспортной модели, которая позволит заменить маршрутки на автобусы.

Об этом еще в мае 2020 года заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Инфраструктура