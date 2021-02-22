Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура поділився планами щодо розбудови регіональних аеропортів в Україні.

Мова йде про програму розбудови регіональних аеропортів, зокрема в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України.

— Нещодавно розпочалася реконструкція міжнародного аеропорту у місті Дніпро. Ми також прагнемо побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті між Ужгородом та Мукачево.

Також Зеленський додав, що “амбітною та цілком реальною метою”, яку влада хоче реалізувати, залишається національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси всередині країни і по всьому світу.

22 квітня 2020 року Зеленський заявив, що ініціює створення державної авіакомпанії. Президент хотів, щоб флот національної авіакомпанії був сформований з літаків виробництва держпідприємства Антонов.

За словами президента, таким чином держава не лише створить національну авіакомпанію, але й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн, створивши додаткові робочі місця. Передбачалося, що авіакомпанія володітиме авіапарком і за рівнем надання послуг буде як Turkish Airlines або Singapore Airlines.

Створення національного авіаперевізника наразі відкладається через пандемію коронавірусу.