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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Умерли из-за Covid-19: семьям двух медиков выплатили более 1,5 млн грн

Фонд соцстрахования Украины выплатил более 1,5 грн еще двум семьям медработников, умерших из-за коронавируса.

Умерли из-за Covid-19: семьям двух медиков выплатили более 1,5 млн грн

Страховые средства перечислили для семей врача и врача-инфекциониста из Львовской области.

ФССУ перечислил средства 22 февраля, которые поступят на счета семей в течение нескольких рабочих дней.

По состоянию на 22 февраля 50 семей получили госпомощь из-за смерти медика впоследствии инфицирования коронавирусом во время профессиональной деятельности.

Выплаты за смерть медика от Covid-19

В Украине выплатили более 1,5 млн грн трем семьям медработников, умерших из-за коронавируса. Медики заразились Covid-19 во время своей профессиональной деятельности.

Фонд перечислил средства семьи медсестры из Кировоградской области, врача-патологоанатома из Ивано-Франковской области и врача из Сумской области.

Источник: ФССУ

Фото: Pexels

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