Померли через Covid-19: родинам двох медиків виплатили понад 1,5 млн грн

Фонд соцстрахування України виплатив понад 1,5 грн ще двом родинам медпрацівників, які померли через коронавірус.

Страхові кошти перерахували для сімей лікаря та лікаря-інфекціоніста з Львівської області.

ФССУ перерахував кошти 22 лютого, які найдуть на рахунки родин протягом декількох робочих днів.

Станом на 22 лютого 50 сімей отримали держдопомогу за смерть медика через інфікування на коронавірус під час професійної діяльності.

Виплати за смерть медика від Covid-19

В Україні виплатили понад 1,5 млн грн трьом родинам медпрацівників, які померли через коронавірус. Медики заразилися Covid-19 під час своєї професійної діяльності.

Фонд перерахував кошти сім’ї медсестри з Кіровоградської області, лікаря-патологоанатома з Івано-Франківської області та лікаря з Сумської області.

Джерело: ФССУ