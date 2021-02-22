Украина рассчитывает на средства МВФ в 2021 году — Зеленский

Украина рассчитывает на средства Международного валютного фонда и уверена в их получении в 2021 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума Украины 30. Инфраструктура.

— Мы рассчитываем на эти деньги, — сказал Зеленский.

Вместе с тем президент заявил о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и Конституционного суда Украины.

— С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми — нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины, — отметил Зеленский.

Он добавил, что есть много правок в законы ВСП и КСУ и необходимо выстроить законопроект, который КСУ признает конституционным.

— А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными, — пояснил президент.

Сотрудничество с МВФ

Украина планирует изменить формат сотрудничества с МВФ в 2023 году. Сейчас Международный валютный фонд предоставляет средства непосредственно в бюджет для финансирования дефицита.

По новой схеме, средства будут поступать на резервы Национального банка Украины или МВФ будет предоставлять гарантии доступности денег в случае чрезвычайной ситуации.