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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

В 2023 году Украина планирует изменить формат сотрудничества с МВФ — Марченко

Украина планирует изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас МВФ предоставляет средства непосредственно в бюджет для финансирования дефицита.

По новой схеме, средства будут поступать на резервы Национального банка Украины или МВФ будет предоставлять гарантии доступности денег в случае чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал Сергей Марченко — глава Министерства финансов.

Он подчеркнул, что в 2023 году финансирование государственного бюджета прекратится, чтобы Украина могла стать независимой по заимствованиям.

Марченко также заявил, что ожидает финансовой поддержки от Европейского Союза, которая необходима прежде всего для вступления в ЕС.

— Мы руководствуемся европейскими ценностями и стремимся в ЕС. Мы хотели бы получать соответствующую помощь со стороны ЕС.

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Инфляция в 2020 году

Уровень инфляции в 2020 году на потребительском рынке Украины составил 5%. По данным Нацбанка, низкие темпы роста цен в начале года стали следствием пандемии и низкой социальной активности населения.

Как изменились цены в 2020, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Сергей Марченко

Источник: Минфин

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