В 2023 году Украина планирует изменить формат сотрудничества с МВФ — Марченко

Украина планирует изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас МВФ предоставляет средства непосредственно в бюджет для финансирования дефицита.
По новой схеме, средства будут поступать на резервы Национального банка Украины или МВФ будет предоставлять гарантии доступности денег в случае чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал Сергей Марченко — глава Министерства финансов.
Он подчеркнул, что в 2023 году финансирование государственного бюджета прекратится, чтобы Украина могла стать независимой по заимствованиям.
Марченко также заявил, что ожидает финансовой поддержки от Европейского Союза, которая необходима прежде всего для вступления в ЕС.
— Мы руководствуемся европейскими ценностями и стремимся в ЕС. Мы хотели бы получать соответствующую помощь со стороны ЕС.
Инфляция в 2020 году
Уровень инфляции в 2020 году на потребительском рынке Украины составил 5%. По данным Нацбанка, низкие темпы роста цен в начале года стали следствием пандемии и низкой социальной активности населения.
Как изменились цены в 2020, смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Сергей Марченко